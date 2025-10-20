Женщина сняла отпечаток пальца у покойника ради денег

На Тайване женщина попыталась получить крупную сумму денег с помощью отпечатка пальца мертвеца. Об этом сообщило South China Morning Post.

Жительница Синьчжу пришла на похороны мужчины, с которым у нее был долговой спор. Женщина взяла с собой фальшивый закладной документ и долговую расписку на 8,5 миллиона тайваньских долларов (примерно 22,4 миллиона рублей).

Мошенница смогла забраться в катафалк и под предлогом прощания стала снимать отпечатки с руки покойного. Сотрудники похоронного бюро обратили на нее внимание. Родственники усопшего вызвали правоохранителей.

Женщину задержали, у нее изъяли поддельные финансовые документы и чернильную подушечку. В результате она получила два года тюрьмы и штраф в размере 50 тысяч тайваньских долларов.

В Индии полиция задержала 23-летнюю девушку, которая за семь месяцев вышла замуж за 25 мужчин. Аферистка обворовывала своих мужей и сбегала.