Женщина разделась и устроила голую фотосессию прямо на улице

В Мексике женщина полностью разделась и устроила фотосессию на улице

Мексиканские полицейские арестовали обнаженную женщину, устроившую фотосессию на фоне знаменитой скульптуры «Жемчужина» в городе Ла-Пас. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Один из очевидцев снял на видео откровенную сессию. На кадрах видно, как 30-летняя Ольга Ларреа из Мехико встала на основание скульптуры и быстро сняла платье. В это время фотограф готовился сделать снимки.

Скульптура «Жемчужина» является местной достопримечательностью. Она изображает раскрытую раковину моллюска с жемчужиной внутри. Ларреа позировала на фоне арт-объекта, а шокированные прохожие за этим наблюдали.

Местные полицейские арестовали женщину и доставили в прокуратуру. После уплаты штрафа в размере 3365 мексиканских песо (около 17 тысяч рублей) ее отпустили.

Позже нудистка опубликовала фотографии в своих соцсетях, но потом удалила. При этом она раскритиковала власти за то, что они не позволили ей самовыражаться.

«Нагота никого не оскорбляет, она естественна. Давайте прекратим стыдить друг друга, вернем себе свободу», — написала Лорреа.

Комментаторы под ее постом не согласились с этим утверждением, заметив, что ее должны были не оштрафовать, а привлечь к ответственности.

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