Заведующий музеем Чернов рассказал, что до чая на Руси пили сбитень
Сегодня, 21 мая, отмечают Международный день чая. Подробнее об истории напитка на Руси рассказал заведующий музеем «Тульские самовары» Сергей Чернов в беседе с «ТСН24».
По его словам, до распространения чая люди пили в основном медовые напитки, среди которых самым известным был сбитень — горячий настой меда с пряностями и душистыми травами. Существовали и холодные варианты. Для перевозки и розлива сбитня использовали специальный сосуд — сбитенник, который можно считать предшественником самовара.
Чай появился в России значительно позже. По одной из версий, впервые он оказался в стране при первом царе из династии Романовых — Михаиле Федоровиче. Согласно легенде, монгольский Алтын-хан подарил ему большой короб с чаем.