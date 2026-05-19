Заслуженный преподаватель Галина Лапшина поделилась теплыми воспоминаниями, связанными с пионерской организацией
В коллективной памяти общества продолжают жить воспоминания о датах, исчезнувших из официальных протоколов. Например, 19 мая могло бы исполниться 104 года со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Об этом сообщил MIR24.TV.
Кандидат филологических наук, заслуженный преподаватель РФ Галина Лапшина вспоминает: «Пионерскую организацию, себя в ней и в комсомоле вспоминаю с теплом. Было интересно и дружно! Нас приняли в пионеры осенью 1947 года, в преддверии 7 ноября, когда нам было по 10 лет и мы учились в четвертом классе. Церемония проходила в школьном зале, очень торжественно. Мы давали Торжественное обещание».
Галина Сергеевна рассказывает о символическом смысле пионерского галстука: «Нам рассказывали, что галстук — это часть Красного знамени, три конца — три поколения: пионеры, комсомольцы, тогда — большевики».
Воспоминания о пионерской организации и ее традициях остаются живыми в сердцах многих людей, переживших ту эпоху.