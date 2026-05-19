Заслуженный преподаватель Галина Лапшина поделилась теплыми воспоминаниями, связанными с пионерской организацией

В коллективной памяти общества продолжают жить воспоминания о датах, исчезнувших из официальных протоколов. Например, 19 мая могло бы исполниться 104 года со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Об этом сообщил MIR24.TV .

Кандидат филологических наук, заслуженный преподаватель РФ Галина Лапшина вспоминает: «Пионерскую организацию, себя в ней и в комсомоле вспоминаю с теплом. Было интересно и дружно! Нас приняли в пионеры осенью 1947 года, в преддверии 7 ноября, когда нам было по 10 лет и мы учились в четвертом классе. Церемония проходила в школьном зале, очень торжественно. Мы давали Торжественное обещание».

Галина Сергеевна рассказывает о символическом смысле пионерского галстука: «Нам рассказывали, что галстук — это часть Красного знамени, три конца — три поколения: пионеры, комсомольцы, тогда — большевики».

Воспоминания о пионерской организации и ее традициях остаются живыми в сердцах многих людей, переживших ту эпоху.