Заскучавшая панда Катюша устроила кувырки перед объективом камеры
Директор зоопарка показала, как панда Катюша кувыркалась от безделья
Панда Катюша придумывала себе развлечения, пока ее мать Диндин грызла бамбук. Видео кувыркающегося детеныша показала в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Мамка ест, посетителей еще нет… Ну, хоть покувыркаюсь от безделья!» — написала она.
Акулова опубликовала кадры из вольера этих редких животных. Пока взрослая медведица с упоением грызла палку, Катюша искала, чем себя занять. Сначала она сидела возле матери, затем попыталась вскарабкаться на деревянную конструкцию, а потом, когда ничего не получилось, вернулась и принялась кувыркаться у самого стекла, перед объективом видеокамеры.
В свободное от еды время Диндин с удовольствием развлекается с Катюшей. Сотрудники Московского зоопарка сняли трогательные игры матери с дочерью. Панды обнимались и кусали друг друга.