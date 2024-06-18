Загадочный серебристый столб обнаружили на горе в Неваде

В американском штате Невада заметили похожий на монолит столб серебристого цвета. Об этом сообщил департамент полиции Лас-Вегаса в соцсети X .

«На выходных служба поиска пропавших без вести при департаменте полиции Лас-Вегаса обнаружила этот мистический монолит около пика Гасс», — отметили в ведомстве.

Подобные монолиты уже находили в разных странах. В марте телеканал Sky News сообщил, что на холме в Уэльсе обнаружили загадочное сооружение, похожее на столб из фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Трехметровый блестящий объект снял местный бегун Ричард Хайнс.

Это произошло спустя четыре года после того, как аналогичные монолиты видели по всему миру. Серебристое сооружение в Неваде стало уже седьмым по счету.