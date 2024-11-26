Врач Тан предупредил, что на терках и венчиках может скапливаться множество опасных бактерий

Врач-терапевт Чун Тан в разговоре с изданием Express рассказал о приборах — главных рассадниках бактерий на кухне. Многие люди не знают, но большое количество опасных микроорганизмов живет на венчиках и терках.

Венчики и терки, по словам медика, имеют углы и щели, в которых могут скапливаться микробы, способные привести к желудочно-кишечным проблемам. После мойки такую посуду следует протирать бумажными полотенцами и щетками, даже если остатков еды на ней не видно, сообщил сайт «7Дней».

Тан призвал покупать кухонные приборы без рисунков и надписей, выполненных из единого куска стали. Дело в том, что микробы любят скапливаться на столовых приборах со сложным рисунком.