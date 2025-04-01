Врач Шамселов: щелчки в пальцах не связаны с риском артрита

Многие считают щелчки в суставах безобидной привычкой, но некоторые связывают их с риском развития артрита или повреждения суставов. Врач травматолог-ортопед Артур Шамселов рассказал «ФедералПресс» , опасны ли эти звуки на самом деле.

Основная причина щелчков — кавитация внутри сустава. Когда мы сгибаем палец, давление внутри капсулы падает, и растворенные в синовиальной жидкости газы образуют пузырьки. Их схлопывание сопровождается характерным звуком. После щелчка суставу нужно 15–30 минут для «восстановления». Это физиологическое явление, не связанное с повреждением тканей.

Дональд Унгер на протяжении 50 лет щелкал суставами только левой руки, чтобы проверить, вызовет ли это артрит. Результат: ни на левой, ни на правой руке признаков артрита не обнаружилось. За это исследование он получил Шнобелевскую премию в 2009 году.

Исследования показали, что у людей, регулярно щелкающих пальцами, нет повышенного риска остеоартроза или деформации суставов. В работе 2011 года сравнили две группы: тех, кто щелкал пальцами десятилетиями, и тех, кто этого не делал. Различий в частоте артрита выявлено не было.