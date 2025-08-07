Врач Сережина предупредила об обострении хронических заболеваний в период дачного сезона

Общение с природой положительно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Однако в дачный период существует риск заражения инфекциями, которые переносят грызуны и клещи, а также обострения хронических заболеваний, предупредила врач Вера Сережина в интервью «ФедералПресс» .

Эксперт отметила, что дачники часто сталкиваются с инфекционными заболеваниями. Среди них — мышиная болезнь, вызываемая бактериями иерсиниями. Заразиться можно с апреля, особенно если мыши обитали на участке зимой.

Также возрастает риск заражения клещевыми инфекциями, включая вирусный энцефалит. Грибковые инфекции могут попадать через микротрещины на коже при обработке участка.

Пожилые дачники могут столкнуться с проблемами сердечно-сосудистой системы из-за физической нагрузки. Чтобы избежать солнечных и тепловых ударов, следует надевать головной убор, легкую одежду с длинными рукавами и пить достаточно жидкости.