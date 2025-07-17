Врач Савицкая призвала брать сорбенты, отправляясь в отпуск

Лето — пора путешествий, но даже на отдыхе можно столкнуться со здоровьем проблем. Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая поделилась с редакцией сайта pravda-nn.ru рекомендациями по предотвращению заболеваний и составлению аптечки для отпускника.

Савицкая предупреждает, что чрезмерное воздействие солнца может привести к ожогам. Она советует использовать солнцезащитный крем с подходящим уровнем защиты: для светлой кожи — SPF 50, для более темной — SPF 25–30. Наносить средство нужно за 5–20 минут до выхода на солнце, повторять каждые два часа и после купания.

В аптечке должны быть средства от желудочно-кишечных расстройств: сорбенты, препараты от диареи и рвоты. Врач напоминает о важности соблюдения санитарных норм: мытья продуктов, употребления бутилированной воды.

«Если проблем с желудочно-кишечным трактом не удалось избежать, рекомендуется принять сорбент, антидиарейный или противорвотный препарат», — отмечает специалист. Важно ознакомиться с инструкцией перед применением.

Для оказания первой помощи при травмах необходимы антисептик, стерильный бинт, вата, лейкопластырь. При серьезных повреждениях следует обратиться за медицинской помощью.