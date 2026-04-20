Врач Работинский развеял мифы о передаче привычек и воспоминаний донора через кровь

Существует множество мифов, связанных с переливанием крови. Один из самых распространенных — это идея о том, что вместе с донорской кровью человек может получить привычки, характер или даже воспоминания донора. Однако эти представления не имеют научного обоснования, сообщил заведующий отделением клинической трансфузиологии городского центра детской трансфузиологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» Станислав Работинский в беседе с Life.ru .

По его словам, с точки зрения доказательной медицины такие утверждения являются домыслами.

«Клетки крови и плазма не связаны с личностью, привычками или характером донора. Даже теория о генетической обусловленности черт личности не имеет серьезной доказательной базы», — отметил врач.

Кровь и ее компоненты от одного донора используются для помощи нескольким пациентам. Если бы связь между донором и реципиентом действительно существовала, она объединяла бы всех этих людей. Однако таких случаев не зафиксировано.