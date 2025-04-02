Врач Лебедев: ежи могут быть переносчиками бешенства и лептоспироза

Эксперты предупреждают: встреча с ежом может привести к заражению различными заболеваниями. Среди них — бешенство, лептоспироз, стригущий лишай, сальмонеллез и столбняк. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев поделился с «Газетой.Ru» информацией о рисках, связанных со встречей с ежами.

Он рассказал, что эти животные могут быть переносчиками опасных инфекций, таких как бешенство. Для заражения достаточно контакта со слюной больного ежа при наличии повреждений на коже.

Лептоспироз — еще одно заболевание, которое можно получить от ежа. Оно характеризуется выраженной интоксикацией, увеличением печени и селезенки, а также развитием почечной недостаточности. Инфекция передается через контакт с биологическими жидкостями ежа или через укусы.

Также стоит помнить о риске заражения сальмонеллезом, который сопровождается болью в животе, диареей, рвотой и лихорадкой. Инфицирование возможно при близком контакте с животным.

Кроме того, укус ежа может стать причиной возникновения столбняка, поскольку с острых зубов в рану могут попасть патогены, включая столбнячную палочку (Clostridium tetani).