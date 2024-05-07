Врач Лариса Годун рассказала, что занятие садоводством снижает симптомы депрессии | 360°

Интересное 07 мая 2024, 15:24 Врач Лариса Годун рассказала, что занятие садоводством снижает симптомы депрессии

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Заведующая педиатрическим отделением в поликлинике № 5 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» Лариса Годун в разговоре с изданием Life рассказала, как занятие садоводством влияет на психологическое здоровье человека.

По словам медика, некоторые исследования ученых подтверждают факт того, что садоводство снижает симптомы депрессии и улучшает эмоциональное состояние как у детей, так и у взрослых.

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Кроме того, регулярное взаимодействие с растениями улучшает когнитивные функции. Годун посоветовала россиянам включить садоводство в ежедневный распорядок как один из способов улучшения здоровья и укрепления семейных уз.