Врач Лариса Годун рассказала, что занятие садоводством снижает симптомы депрессии | 360°

07 мая 2024, 15:24
Врач Лариса Годун рассказала, что занятие садоводством снижает симптомы депрессии
Заведующая педиатрическим отделением в поликлинике № 5 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» Лариса Годун в разговоре с изданием Life рассказала, как занятие садоводством влияет на психологическое здоровье человека.
По словам медика, некоторые исследования ученых подтверждают факт того, что садоводство снижает симптомы депрессии и улучшает эмоциональное состояние как у детей, так и у взрослых.
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Кроме того, регулярное взаимодействие с растениями улучшает когнитивные функции. Годун посоветовала россиянам включить садоводство в ежедневный распорядок как один из способов улучшения здоровья и укрепления семейных уз.
Сад и огород
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