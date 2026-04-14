Врач Кириченко объяснил, что в космосе многие земные заболевания протекают иначе

В условиях космоса многие обычные заболевания протекают иначе и представляют большую опасность для здоровья. Об этом рассказала врач-хирург, младший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Виктория Кириченко Здоровью Mail .

По словам эксперта, ситуацию усугубляют сложности с экстренной эвакуацией на Землю, ограниченные ресурсы медицинской помощи на борту, изменение эффективности лекарств и необходимость получать консультации специалистов дистанционно.

Лечение на орбите также затруднено. В условиях микрогравитации меняется фармакокинетика препаратов — их всасывание, распределение, метаболизм и выведение из организма. Это связано с перераспределением жидкостей в теле, изменением работы желудочно-кишечного тракта, объемом распределения и активностью ферментов.