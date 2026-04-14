Врач Ильина рассказала, какие растения на даче могут спровоцировать отравление у животных

Ветеринарный врач Таисия Ильина обратила внимание на то, что дача может быть опасной для кошек и собак из-за наличия токсичных растений. Даже при случайном контакте с некоторыми из них у животных могут возникнуть отравление или раздражение. Об этом написал aif.ru .

Особую опасность представляют декоративные цветы и кустарники, а также некоторые огородные культуры. Например, лилии могут вызвать тяжелое отравление у кошек даже при попадании небольшого количества пыльцы. Тюльпаны и нарциссы содержат вещества, которые раздражают желудок и слизистые оболочки. Декоративные кустарники, такие как самшит или рододендрон, также могут быть опасны при поедании, сообщил сайт vse42.ru.

Даже обычная ботва томатов и листья картофеля могут представлять риск для здоровья животных, поскольку содержат вещества, нежелательные для них в больших количествах, сообщает Тульская служба новостей.

Важно учитывать, что степень опасности зависит не только от вида растения, но и от количества съеденного животным, а также от размера животного и его общего состояния здоровья.

Однако отказываться от декоративных растений совсем необязательно. Главное — правильно организовать участок и заранее продумать размещение посадок. Например, можно выделить зоны, где питомцы будут свободно гулять, и участки, где растения нуждаются в защите. Клумбы с потенциально опасными видами лучше оградить или разместить там, где животные бывают редко.