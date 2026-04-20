Врач Ильчишина сообщила, что функциональная диспепсия считается основной причиной недомоганий Дарвина

Основоположник теории эволюции Чарлз Дарвин всю жизнь страдал от разнообразных недомоганий: тошноты, рвоты, спазмов и вздутия живота, головных болей, головокружений, бессонницы. Гастроэнтеролог и гепатолог Татьяна Ильчишина рассказала о причинах болезни ученого, сообщил сайт KP.RU .

По ее мнению, симптомы биолога характерны для функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

«Если бы сегодня Чарлз Дарвин пришел к любому практикующему врачу-гастроэнтерологу, который хоть что-то слышал о Римских критериях IV пересмотра, то без сомнения и с легкостью, буквально на первом визите, ему был бы поставлен диагноз», — заявила медик.

Римские критерии IV пересмотра — это международные рекомендации для врачей, принятые в 2016 году. Документ посвящен функциональным расстройствам желудочно-кишечного тракта, когда у пациентов нет явных повреждений органов, но есть реальные симптомы. Основная причина таких проблем — нарушенная чувствительность нервов в органах пищеварения.

Предположительно, основной причиной недомогания Дарвина была функциональная диспепсия, а также, возможно, синдром раздраженного кишечника. Головные боли, тревога, утомляемость и нервное истощение могли быть признаками тревожного или тревожно-депрессивного расстройства.