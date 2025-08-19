Врач Галкина предупредила, что испортившиеся замаринованные огурцы может спровоцировать отравление

Для безопасной засолки огурцов необходимо учесть несколько важных моментов, поделилась опытом домохозяйка с 20-летним стажем Людмила Новохатская в беседе с Пятым каналом .

Огурцы следует промыть и замочить в холодной воде на час-полтора, чтобы они стали хрустящими. Перед консервацией их нужно обдать кипятком для сохранения цвета.

Банку важно выбрать без сколов и повреждений, чтобы обеспечить герметичность. На дно банки рекомендуется положить «подушку» из лаврового листа, сладкого перца, укропа и базилика. Для аромата можно добавить ложечку корицы. После размещения огурцов в банке следует залить маринад и кипяток до горла и закрыть простерилизованной крышкой, написал Ura.ru.

Инфекционист Светлана Галкина предупреждает, что употребление испортившихся замаринованных овощей может привести к острому кишечному отравлению, а в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью — к острой кишечной инфекции или ботулизму с последующим нервным параличом.