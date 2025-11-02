Военные фрески и коллаж из копий фронтовых писем нашли в здании Благородного собрания в Перми

Советник губернатора Пермского края по строительству Павел Черепанов рассказал о необычной находке в старинном здании Благородного собрания, расположенном в административном центре. Об этом сообщил properm.ru .

По словам представителя местных властей, в строении обнаружили уникальные исторические артефакты —военные фрески и стену-коллаж из копий фронтовых писем. Документы представляют особую ценность, так как среди них встречаются детские послания бойцам Красной армии и трагичные извещения о погибших солдатах.

Чтобы сохранить историческую память, Черепанов обратился к рабочим с просьбой бережно отнестись к найденным реликвиям.