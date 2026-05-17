Во Франции умер один из самых старых в мире псов по кличке Лазар

Один из самых старых псов в мире скончался во Франции. Собаке породы папильон по кличке Лазар было 30 лет. Об этом сообщило агентство AFP в соцсети X.

Там отметили, что собака умерла на руках своей новой хозяйки Офели Будоль вечером 14 мая. Женщина забрала пса из приюта, где он оказался после смерти своей первой владелицы.

«Лазар скоро встретится со своим старым хозяином», — отметила Офели в беседе с агентством.

Женщина рассказала в соцсетях, что забрала Лазара из приюта 18 апреля, чтобы подарить собаке заслуженную старость в окружении любящих людей и заботе. Офели называла Лазара «маленьким дедушкой-малышом» — ласковым, любопытным и удивительно живым, несмотря на возраст.

Папильон Лазар родился 4 декабря 1995 года. Обычно собаки этой породы живут 13-15 лет.

В Книге рекордов Гиннесса заявили, что не могут внести Лазара в реестр, так как владельцы не оформили запрос при жизни собаки. Предыдущий рекордсмен — мастиф из Португалии, он умер в 2023 году в возрасте 31 года.