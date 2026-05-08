Во Флориде женщина приняла двух дерущихся на ее веранде крокодилов за грабителей

Жительница Флориды Кайла Берресс услышала шум на веранде и решила, что кто-то пытается проникнуть в дом. Она вышла, чтобы разобраться и увидела двух дерущихся крокодилов. Об этом сообщило издание UPI .

По словам женщины, в тот момент она находилась в доме со спящим ребенком. Шум на веранде становился все громче.

«Я подумала, что кто-то вломился в дом, потому что никогда бы не подумала, что крокодилы заберутся на мою веранду», — сказала она.

Берресс выглянула на улицу и увидела рептилий. Крокодилы прогрызли себе путь сквозь сетку. Женщина сняла на видео, как одна из рептилий укусила другую за хвост. Она предположила, что они дрались за территорию, так как на брачный ритуал это не было похоже. На месте драки она заметила кровь.

Специалисты отловили рептилий и перевезли в другое место. Берресс отметила, что предупредила соседей, чтобы они следили за детьми и собаками.

Сезон спаривания крокодилов во Флориде начался в апреле. В это время они становятся более агрессивными, стремятся защищать свою территорию.

Ранее в Австралии узкорылый крокодил укусил четверых человек. Сначала рептилия атаковала пожилого купальщика на водохранилище Аргайл, а после покусала троих отдыхающих, бросившихся ему на помощь.