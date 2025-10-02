Владелец кафе-музея «Пермская кухня» Субботин рассказал об интересе иностранцев к посикунчикам и пистикам

Иностранные гости особенно интересуются такими блюдами пермской кухни, как посикунчики, пистики и шанежки. Эти угощения вызывают у туристов улыбку и искреннее любопытство из-за своих оригинальных названий, рассказал URA.RU владелец кафе-музея «Пермская кухня» Алексей Субботин.

«Уже есть блюда, которые особенно притягивают иностранцев. Посикунчики вызывают улыбки из-за названия. Пистики нравятся почти всем, я одним из первых стал их готовить в заведении в 2016 году, когда само слово еще было редкостью», — рассказал Субботин.

Владелец кафе добавил, что особенный интерес вызывают шанежки. Многие гости заведения даже не знают, что это за блюдо.