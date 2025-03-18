Визажист Тюменова: нюдовые и винные оттенки помады станут фаворитами сезона

Визажист и свадебный стилист Эля Тюменова рассказала «Москве 24» , какие оттенки помады будут особенно популярны весной и летом 2025 года.

Нюдовые, золотые и винные тона станут фаворитами сезона. Нюдовая помада естественных оттенков будет идеальным дополнением любого образа.

«Конечно, нельзя не упомянуть и красную помаду — это классика, которая в принципе всегда в моде», — подчеркнула визажист.

Для романтических луков подойдут розовые оттенки — фуксия или розовый с персиком. Они придадут образу свежесть. В моду возвращаются все оттенки винного цвета. Эффектно они смотрятся с «макияжем без макияжа», когда акцент делается на губы.

Золотые оттенки добавят образу дерзости и оригинальности. Лавандовые тона также будут актуальны.