Визажист Никитина: быстрый макияж в единой гамме идеально подойдет для лета

Макияж, сделанный в единой гамме и всего за несколько минут, идеально подойдет для лета. Об этом рассказала профессиональный визажист Александра Никитина, передала «Москва 24».

Также можно рассмотреть варианты с насыщенным ярким цветом на глазах и с акцентом на нижнем веке. Помаду холодного оттенка можно использовать и для губ, и для щек, и для век. Тоже самое можно проделать и с тенями — их можно применить в качестве подводки и как румяна.

Если макияж делается с помощью теней, на губы можно нанести помаду, похожую по оттенку, или же просто использовать прозрачный блеск, сообщила Никитина.

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