Визажист Ярополова отметила, что для создания жуткой внешности на Хэллоуин достаточно черных теней

Визажист и стилист Анастасия Ярополова поделилась с KP.RU советом, как создать страшный образ для Хэллоуина с использованием обычных косметических средств.

По мнению визажиста, для создания жуткой внешности достаточно черных теней и красной помады.

Для создания иллюзии рваной раны Анастасия предлагает смешать вазелин с кукурузным крахмалом, добавить тональный крем и распределить полученную массу по лицу неравномерно. Затем по центру кистью нанести красную помаду и по краям — черные тени. Эффект крови можно создать с помощью меда и красной краски.

Мастер подчеркивает, что такой макияж выглядит очень реалистично и подойдет для хэллоуинской вечеринки. Однако стоит помнить, что плотный грим может «поплыть» из-за тепла или движения.