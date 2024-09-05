Визажист Хренихина рассказала, что при наращенных ресницах лучше использовать термотушь

Визажист и бьюти-эксперт Маша Хренихина в разговоре с изданием Lady.mail рассказала, можно ли пользоваться тушью при наращенных ресницах, и какие тени лучше наносить, чтобы они не скатывались на веках.

Как отметила эксперт, тушь не наносит вреда наращенным ресницам, другое дело, что на них плохо сказывается трение при снятии макияжа. Если есть желание сделать ресницы более выразительными, то лучше выбирать термотушь. Она хорошо снимается водой до +36 градусов.

Хренихина также порекомендовала россиянкам отказаться от сухих теней, которые могут осыпаться, отдав предпочтение кремовым. Кремовые тени, по ее словам, продержатся на веках гораздо дольше.