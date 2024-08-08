Визажист Эвоян объяснила, что хайлайтер следует наносить на те зоны лица, которые хочется выделить

Визажист Надежда Эвоян в беседе с «Москвой 24» рассказала, какие зоны на лице необходимо подчеркивать хайлайтером.

По словам эксперта, этот продукт следует наносить на те зоны, которые хочется как-то выделить. Обычно визажисты подсвечивают скулы, спинку носа, веки и область декольте.

«Также хорошо наносить хайлайтер над галочкой верхней губы для того, чтобы губы в целом казались более объемными», — добавила она.

Иногда хайлайтер используют в качестве теней для глаз вместо обычных сияющих. Особенно удобно делать это в поездках, чтобы не брать с собой огромную косметичку, отметила Эвоян.

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