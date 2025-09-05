Ветврач Шеляков рассказал, что беременность кошки можно определить по поведению во время течки

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал URA.RU о том, как распознать беременность у кошки и как отличить ее от ложной.

Беременность кошки можно определить по изменению поведения во время течки. «Если кошка гуляла во время течки, была возбужденная, а затем после встречи с котом вдруг успокоилась — с большой долей вероятности она беременна», — заявил ветеринар. Также на беременность может указывать повышенный аппетит и набухшие молочные железы.

Однако все эти признаки могут быть симптомами ложной беременности, которая опасна для кошки. «Ложная беременность наступает из-за того, что организм хочет размножаться, а это не получается. Все соответствующие гормоны вырабатываются», — объяснил Михаил Шеляков. Длительное накопление гормонов без реализации репродуктивной функции может привести к серьезным болезням и повышает риск онкологии.

Если питомец не предназначен для разведения, лучшим решением будет стерилизация. «Ничего хорошего не будет, если постоянно сдерживать репродукцию. Течки идут, гормоны накапливаются, возникают ложные беременности, заболевания молочной железы, опухоли и другие проблемы со здоровьем», — заявил Михаил Шеляков.

Беременной кошке необходимы покой, защита от инфекций и правильное питание. Корм лучше подобрать по рекомендации ветеринара. Правильный рацион, спокойная обстановка и защита от инфекций помогут кошке комфортно провести беременность и родить здоровое потомство.