Ветеринар Шеляков уточнил нормальное количество усов у собак
У собак в среднем бывает 24 уса — по 12 с каждой стороны, хотя их число может доходить до 40. Ветеринарный врач Михаил Шеляков сообщил, что ломкость или выпадение вибрисс иногда указывает на нехватку серы либо паразитарные заболевания, передает «Абзац».
Количество вибрисс зависит от породы и особенностей конкретного животного. В среднем у собак, как и у кошек, насчитывается по 12 усов с каждой стороны морды.
Усы и когти относятся к производным кожи, поэтому их состояние связано со здоровьем кожного покрова. Шеляков объяснил, что дефицит серы может сделать вибриссы хрупкими и привести к их частичному выпадению. О состоянии питомца также могут говорить длина, упругость и блеск усов.
Потеря вибрисс и проблемы с кожей иногда связаны с паразитарными заболеваниями. Ветеринар отметил, что дерматит могут вызывать не только блохи и клещи, но и кишечные гельминты. При тревожных симптомах он рекомендовал обратиться к врачу и не пропускать обработку питомца от паразитов.