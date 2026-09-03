Ветеринар Шеляков уточнил нормальное количество усов у собак

У собак в среднем бывает 24 уса — по 12 с каждой стороны, хотя их число может доходить до 40. Ветеринарный врач Михаил Шеляков сообщил, что ломкость или выпадение вибрисс иногда указывает на нехватку серы либо паразитарные заболевания, передает «Абзац» .

Количество вибрисс зависит от породы и особенностей конкретного животного. В среднем у собак, как и у кошек, насчитывается по 12 усов с каждой стороны морды.

Усы и когти относятся к производным кожи, поэтому их состояние связано со здоровьем кожного покрова. Шеляков объяснил, что дефицит серы может сделать вибриссы хрупкими и привести к их частичному выпадению. О состоянии питомца также могут говорить длина, упругость и блеск усов.

Потеря вибрисс и проблемы с кожей иногда связаны с паразитарными заболеваниями. Ветеринар отметил, что дерматит могут вызывать не только блохи и клещи, но и кишечные гельминты. При тревожных симптомах он рекомендовал обратиться к врачу и не пропускать обработку питомца от паразитов.