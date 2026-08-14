Ветеринар Шеляков призвал не надевать дождевики на кошек без поводка

Ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что дождевики нужно сразу снимать после дождя, а кошек нельзя выпускать в них на самовыгул, сообщает Москва 24 .

Спрос на дождевики для питомцев в России вырос, при этом модели для небольших собак предлагают и владельцам кошек. Шеляков отметил, что такая одежда полезна для прогулок с собаками в дождливую погоду.

Дождевик защищает шерсть от влаги, переохлаждения и простудных заболеваний. При выборе нужно проверить изнаночную сторону: грубые швы могут повредить кожу. Одежда должна подходить по размеру, не стягивать тело и не сковывать движения, иначе у питомца появятся усталость, раздражение и мозоли.

После окончания дождя дождевик необходимо снять. Герметичный материал ухудшает воздухообмен и создает эффект парника, из-за чего животное может быстро перегреться, передает aif.ru.

Кошкам дождевик можно надевать только для прогулки на поводке. На самовыгуле животное может зацепиться одеждой за дерево или забор, повиснуть на ткани и получить травму либо задохнуться.