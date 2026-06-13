Ветеринар назвал три ошибки хозяев, которые приводят кошку к хроническим болезням печени

Многие хозяева уверены, что домашняя кошка, которая не выходит на улицу, надежно защищена от болезней, однако иногда привычки самих владельцев становятся причиной хронических заболеваний питомца. О том, какое поведение хозяев может навредить кошке, в беседе с 360.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Первое, на что обратил внимание эксперт, — еда со стола. По словам Шелякова, соленое, копченое и острое является для кошачьей печени настоящим ядом, даже если животное ест такую еду редко и с явным удовольствием.

«Кошки с удовольствием попробуют сосиску или сырокопченую колбасу, которая случайно им досталась — со стола не убрали, либо даже кто-то подкормил. Но все острое, соленое, перченое, копченое — это сильный яд для печени», — предупредил ветеринар.

Второй скрытой угрозой врач назвал обычное переедание. Казалось бы, безобидная привычка подкармливать питомца сверх нормы со временем, по словам врача, может привести к жировому гепатозу — серьезному поражению печени.

Третьей и неочевидной причиной болезней печени врач назвал несвоевременную обработку от паразитов. Многие владельцы искренне считают, что домашней кошке глисты не грозят, но это опасное заблуждение.

«Глистов мы все равно гоним как минимум один, а то и два раза в год, в зависимости от плотности возможных контактов. Глисты могут совершенно незаметно попасть в организм, при этом отравляя его, а вся токсическая нагрузка ложится на печень», — подчеркнул Шеляков.

Кроме того, врач посоветовал, взять в привычку хотя бы раз в год проводить минимальную диспансеризацию питомца: осмотр ветеринара и биохимию крови. Это позволит на ранних этапах выявить заболевания, которые без должного лечения могут стать смертельными.