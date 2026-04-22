Велопутешественница Ульяна Финикова перечислила наиболее удобные маршруты в Туле

С приходом теплых дней тульские велосипедисты готовятся открыть новый сезон. Путешественница на велосипеде Ульяна Финикова поделилась своими наблюдениями о развитии велосипедного транспорта в Туле. Об этом написала «ТСН24» .

В России велосипед считается транспортным средством, и его движение регулируется правилами. Велосипедисты старше 14 лет могут выбирать маршруты, отдавая предпочтение велодорожкам и специальным полосам. Если их нет, можно двигаться по правому краю проезжей части или обочине. Тротуар предназначен для пешеходов, поэтому выезжать на него стоит только при отсутствии других вариантов.

Для детей до 14 лет действует строгий запрет на движение по проезжей части. Их безопасная зона — тротуары и пешеходные дорожки.

Ульяна Финикова — опытный путешественник, который посетил множество стран на велосипеде. Она отметила, что, несмотря на недостаточно развитую велосипедную инфраструктуру в Туле, ряд факторов делает передвижение на велосипеде удобным. Широкие тротуары и вежливые водители способствуют комфортной езде.

Самая большая велодорожка в городе расположена в Белоусовском парке. Ульяна отметила удобство веломаршрута «Лев Толстой», который в будущем соединит исторический центр города с Ясной Поляной.

Однако не все так гладко. Пешеходы и велосипедисты иногда создают опасные ситуации на дороге. Ульяна рассказала о случаях, когда люди ходят по темным велодорожкам в парке или выгуливают собак на длинных поводках, которые не видны на дороге.

Финикова выразила желание видеть более обширную сеть велосипедных дорожек в городе, чтобы можно было удобно перемещаться из одного конца города в другой.