Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»

Ведущие 360.ru запустили новый проект «Охейтительное шоу», в котором они с огоньком ответят на злобные комментарии и подколы в свой адрес. В свежем выпуске они будут отгадывать, кому именно зрители задавали каверзные вопросы и кого критиковали.