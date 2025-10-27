«Ведомости» запустили проект для зумеров об экономике, финансах, карьере и AI

Деловое издание «Ведомости» запустило проект «ВЕДы» для зумеров. Его основой станет экосистема оригинального видеоконтента, который будет рассказывать о ключевых событиях в экономике, политике, карьере и финансах.

Целевая аудитория — молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Это люди, которые выросли в цифровую эпоху и страдают от переизбытка традиционных новостей. Проект выходит за рамки стандартных способов распространения информации и подстраивается под реалии поколения Z.

«Запуск проекта „ВЕДы“ — не просто расширение нашей линейки продуктов, а стратегический шаг в будущее медиа. Зумеры — это не сегмент аудитории, а поколение, которое уже сегодня формирует новую экономику и тренды», — отметил генеральный директор издания «Ведомости» Игнатий Павлов.

По его словам, миссия проекта — стать надежным гидом в мире информации для нового поколения бизнесменов, управленцев и лидеров общественного мнения.

Ключевые форматы «ВЕДов»:

вертикальные видео;

нейросетевые подкасты;

короткие новости;

лонгриды.

«Когда мы разрабатывали концепцию „ВЕДов“, в первую очередь ориентировались на собственный информационный запрос, искали ответ на вопрос „какой контент было бы интересно посмотреть нам, нашим друзьям. Поэтому „ВЕДы“, это не просто новая упаковка бизнес-контента, а начало нового формата диалога с зумерами», — подчеркнул главный редактор «ВЕДов», digital эксперт Олег Городничий.

Он отметил, что для создателей проекта важно не просто «проинформировать», а дать повод для обсуждения с друзьями. Авторы «ВЕДов» проанализировали мировой опыт, представив максимально передовой продукт. Проект будет доступен на собственной платформе по адресу ved.vedomosti.ru, а также в Telegram, Max, VK и «Дзен».