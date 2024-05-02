«Вечерняя Москва»: укрывной материал поможет сберечь саженцы от холода во время заморозков | 360°

Интересное 02 мая 2024, 16:22 «Вечерняя Москва»: укрывной материал поможет сберечь саженцы от холода во время заморозков

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Укрывной материал в виде пленки, агроволокна или мешковины поможет сберечь саженцы во время заморозков. Он создаст цветущим деревцам вишни и сливы теплое и уютное убежище от непогоды, передала «Вечерняя Москва».

Другой способ уберечь плодовые деревья от холода заключается в разведении тлеющего костра с подветренной стороны сада. Дым от огня создаст теплый экран, который будет удерживать тепло.

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Не менее эффективны в этом деле солома, лист и компост. Ими можно прикрыть небольшие участки почвы вокруг растений. Регулярный полив создаст туманную завесу, которая также защитит растения от заморозков.

Ранее СМИ со ссылкой на синоптиков писали, что в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание в ночное время суток.