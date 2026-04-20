«Вечерняя Москва» рассказала о самых интересных способах заваривания кофе

Кофе давно стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Для некоторых это способ проснуться, для других — обязательный ритуал за просмотром новостей. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых интересных способах заваривания кофе.

Раньше кофе считался экзотикой, но с развитием морской торговли в XVII–XVIII веках он начал быстро распространяться по Европе, а затем и по всему миру. Индустриализация, появление кофейных сетей и доступных способов приготовления сделали его популярным напитком.

По разным оценкам, сегодня в мире ежедневно выпивают более 2,25 миллиарда чашек кофе.

Кофейная культура продолжает развиваться, несмотря на некоторое снижение покупательной способности. Гости интересуются спешелти-кофе — зерном с понятным происхождением и ярким вкусом. Метод приготовления и марка кофемашины также влияют на вкус и выбор потребителя.

Популярны альтернативные способы заваривания: воронка, аэропресс, кемекс, пуровер. Они позволяют раскрыть нюансы вкуса и делают процесс медитативным.

При методе заварки «воронка» вода проходит сквозь слой молотого зерна и бумажный фильтр, что дает яркий вкус с выраженной кислотностью и ароматикой. Аэропресс позволяет получить напиток без горечи, а кемекс — легкий напиток. Пуровер позволяет раскрыть тонкие ноты зерна и требует точной техники заливки.

С увеличением числа любителей кофе возникает вопрос: можно ли выращивать зерна в России? Теоретически это возможно, но реализовать это можно только в тепличных условиях. Кофейное дерево требует стабильного тепла, высокой влажности и большого количества света. Поэтому пока кофе продолжает приходить из стран «кофейного пояса».