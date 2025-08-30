В Волгограде нашли ногу Сталина

Бетонную ногу памятника Иосифу Сталину нашли в Волгограде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Конечность обнаружили в Дзержинском районе во время коммунальных работ, она находилась на глубине около трех метров. Вес находки составляет примерно 200 килограммов, высота — около 1,2 метра.

Краевед Роман Шкода допустил, что нога принадлежит снесенному в 60-х годах прошлого века памятнику Иосифу Сталину. По его словам, находка может привлечь новых туристов в Волгоград. Краевед предложил установить ее на постамент в одном из парков.

Судьбу бетонной ноги решит генеральный подрядчик работ. Пока находка останется на базе, но ее пообещали отдать комитету культуры города, если понадобится.

Ранее стало известно, что в детском парке в Орлове Кировской области появился бюст Сталина. Инициатива принадлежала отделению КПРФ в регионе.