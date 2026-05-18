В Венгрии заяц атаковал электросамокатчика и в прыжке сбил его с ног

Заяц в прыжке сбил мужчину, ехавшего на электросамокате. ЧП произошло в городе Сазхаломбатте под Будапештом, сообщил венгерский телеканал Tények .

«Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю. И я просто удивился, что такое вообще возможно», — рассказал пострадавший.

Мужчина поделился, что в момент нападения зайца ехал со скоростью 35 километров в час. На кадрах видно, как заяц выскочил на дорогу, а потом прыгнул прямо в лицо электросамокатчику. Мужчина был в шлеме и экипировке, поэтом сильно не пострадал, отделался ушибами при падении на асфальт. Заяц ускакал в поле.

По информации телеканала, в момент стресса зайцы способны прыгать в высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. Предположительно, заяц не сориентировался, и посчитал источником угрозы движущийся объект, поэтому напал на него.

В начале мая в Японии медведь напал на мужчину рядом со зданием начальной школы. Медведь разорвал одежду, поранил лицо и ноги, но мужчина смог добежать до своего автомобиля и доехать до ближайшего магазина.