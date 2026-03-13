В Турции женщина умерла после 301 визита к врачу

Каждый турок обращается за медпомощью в среднем по 12 раз в год. Начальник департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер на ифтаре для прессы заявил, что рекордсменка пришла на 301 прием, но все равно умерла. Об этом сообщило издание Haberler .

«Мы нашли пожилую женщину, пусть покоится с миром, которая была рекордсменкой в ​​Стамбуле. Она посетила врача 301 раз за год. Нам нужно выйти за рамки простого превращения посещений врача в привычку и превратить поддержание здоровья в систематический процесс», — сказал он.

По подсчетам депздрава, в Стамбуле с населением 15,7 миллиона человек и 500 тысяч медицинских туристов каждые две секунды проводится какая-либо операция. В 2025 году клиники организовали более 207 миллионов амбулаторных обследований, из них 173 миллиона — в государственном секторе.

Количество жалоб на запись снизилось на 47%. Гюнер сообщил, что если разделить количество обследований на число пациентов, получится по 12 посещений врача в год. Сам чиновник ни разу за 12 месяцев не посетил поликлинику.

Ранее министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу удивил граждан решением пожертвовать свое тело на нужды медицины. Он получил карту донора, чтобы после смерти врачи пересадили его органы другим людям.