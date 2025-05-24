В саду британца нашли загадочную челюсть

Британец Джош Вуллискрофт нашел в своем саду на севере Лондона фрагмент челюсти крупного животного. Ему не удалось идентифицировать его и понять, как кость оказалась в городе, сообщила газета Metro .

На прогулке в Масвелл-Хилле собака принесла хозяину кость с тремя жевательными зубами. Вуллискрофт принял находку за останки человека, но, получше рассмотрев, решил, что она слишком крупная. Он попросил помощи в соцсетях.

«Я разместил сообщение в группе по идентификации костей, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо ответы, и все пришли к единому мнению, что они принадлежат гораздо более крупному животному, например, корове или оленю», — рассказал британец.

Интернет-пользователи не пришли к единому мнению. Самой вероятной Вуллискрофт счел версию о том, что кость принадлежала лошади, но осталось загадкой, как она попала в сад на севере Лондона.

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