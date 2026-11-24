Освященное растительное масло можно использовать в кулинарии, если в нем нет химических добавок. Об этом сообщил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, это святыня, а не сувенир или амулет, поэтому его место — рядом с иконами в благоговейном месте, отдельно от бытовых предметов.

Маслом можно помазывать себя крестообразно на лбу или больные места с молитвой, обращаясь к святому, на мощах которого оно было освящено. Если есть уверенность, что это растительное масло без химических добавок, его можно добавлять в пищу — это считается благочестивой традицией. Главное, по словам Иванова, относиться к святыне с благоговением, а не как к чему-то само собой разумеющемуся.