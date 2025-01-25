В России начали продавать «доллары» с превращающимся в Путина Трампом

Сувенирные «доллары» с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали продавать на маркетплейсах. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Одна шуточная стодолларовая банкнота обойдется россиянам в 500 рублей. На одной стороне купюры изображен Трамп, а поверх — Путин. Продавец обещает, что портрет российского лидера появляется только под ультрафиолетовыми лучами.

На обратной стороне — фото республиканца с митинга в Пенсильвании, где он покидает трибуну в окружении охранников после покушения. При ультрафиолетовом свете можно увидеть изображение Путина, на котором он стоит за трибуной с микрофонами.

По словам продавца, для печати использовали специальную бумагу с водяными знаками, нумерация банкнот одинаковая. Сувенирные купюры выпустили ограниченным тиражом.

Ранее Трамп прокомментировал информацию о своем мемкоине. По словам республиканца, единственное, что ему известно, — это то, что он его запустил. Криптовалюта оказалась успешной, но Трамп это не проверял.