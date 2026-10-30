В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю гирлянду для дома

При покупке новогодней гирлянды нужно обращать внимание на индекс защиты, тип ламп и качество провода. Об этом сайту «7Дней» сообщило Роскачество.

Для использования в помещении подходят устройства с индексом защиты IP20. Для открытого балкона или фасада нужен показатель не ниже IP44, а лучше IP65 — такая гирлянда защищена от влаги и мороза.

Оптимальный выбор — светодиодные лампы (LED). Они практически не нагреваются, потребляют минимум электроэнергии и служат в десятки раз дольше ламп накаливания. Провод должен быть эластичным и плотным: для дома подойдет ПВХ-изоляция, для холодных помещений — силикон или резина. Расстояние от крайней лампочки до штекера должно составлять не менее 1,5 метра, чтобы не использовать натянутые удлинители.

В магазине обязательно проверьте целостность изоляции, надежность соединения блока питания с проводом и работу всех режимов свечения.

При выборе гирлянды стоит учитывать и оттенок свечения. Теплый белый создает уют, холодный белый придает «морозный» вид, а мультиколор добавляет праздничной динамики, но требует аккуратности, чтобы не перегрузить интерьер цветом.