В Панаме обнаружили новый вид дерева, который уже на грани исчезновения
Панамские ученые обнаружили новый вид дерева, который оказался на грани исчезновения еще до получения официального названия. Научную статью опубликовали на сайте журнала Kew Bulletin.
Исследования проводили ученые Смитсоновского института тропических исследований. Образцы собрали в 2000 году во время экспедиции по изучению растений рода Clusia в Панаме.
Растения обнаружили в западной части страны в районе горы Серро-Колорадо. Лишь спустя более 20 лет ученые пришли к выводу, что это ранее неизвестный науке вид деревьев. Растение назвали Clusia nanophylla, что означает «маленький лист» — у дерева самые мелкие листья среди всех представителей рода Clusia.
Во время экспедиции в 2024 году ученые увидели, что из многочисленных деревьев сохранилось всего пять экземпляров.
Растения рода Clusia вызывают интерес ученых из-за необычного фотосинтеза — это единственные деревья в мире, которые могут поглощать углекислый газ ночью. Такой механизм встречается у растений пустынь, например, кактусов. Некоторые виды могут переключаться между дневным и ночным фотосинтезом в зависимости от условий окружающей среды.
Ученые планируют добиться присвоению деревьям Clusia nanophylla статуса находящегося под угрозой исчезновения.