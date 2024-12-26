В Новый год россияне увидят Черную Луну

Россияне 31 декабря смогут увидеть астрономическое явление под названием Черная Луна — когда спутник нашей планеты полностью исчезнет из поля зрения. Об этом заявила заведующая астрофизического комплекса физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

«Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в, условно говоря, пятую фазу месяца, то есть 31 декабря будет второе новолуние», — сказала она.

Нестеренко отметила, что увидеть новолуние будет не так просто. Часть луны станет видимой только в случае вспышки от врезавшегося метеорита — она происходит около раза в час.

Нужно использовать телескоп и камеру, чтобы постоянно записывать местоположение неосвященной Луны. Кроме того для ожидания подходящего момента необходимо терпение и выдержка.

Ранее жители Казани заметили необычный объект в небе. Он пролетел прямо над городом и заинтересовал местных жителей.