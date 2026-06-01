В Музее истории космонавтики рассказали, что в июне произойдет несколько заметных астрономических событий

В июне произойдет несколько заметных астрономических событий. Первое из них — небольшое скопление планет, которое можно будет наблюдать на вечернем небосводе. Об этом РИА «Новости» рассказал сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев.

9 июня можно будет увидеть сближение Юпитера и Венеры. Обе планеты окажутся так близко друг к другу, что их будет хорошо видно на закатном небе без оптических приборов. Однако для более детального наблюдения лучше воспользоваться телескопом или биноклем, написал MK.RU.

15 июня к Юпитеру и Венере присоединится Меркурий, а 17 июня между ними окажется Луна.

21 июня наступит летнее солнцестояние — самый длинный день в году по световому времени. А завершится месяц 30 июня полнолунием.

Кроме того, июнь известен тем, что в это время чаще всего появляются серебристые облака. Их лучше всего наблюдать в ночные часы, ближе к полуночи, на северной стороне горизонта.