В Минобрнауки сообщили об обнаружении необычных генов у жителей Кавказа

Ученые из Уфимского университета науки и технологий обнаружили уникальные изменения в ДНК жителей Кавказа, которые позволяют им комфортно жить в условиях высокогорья, где кислорода недостаточно. Об этом открытии сообщил KP.RU со ссылкой на Минобрнауки.

Исследователи под руководством Мурата Джаубермезова проанализировали геном людей из различных популяций Северного и Южного Кавказа. Они рассмотрели ДНК жителей как высокогорных районов, так и предгорий.

Было обнаружено, что эволюция «перепрограммировала» ДНК для жизни в экстремальных условиях. Секрет кроется в двух генах: EGLN1, который отвечает за реакцию клеток организма на высотную гипоксию, и SPRTN, обеспечивающий стабильность генома.

У жителей Кавказа выявлены уникальные варианты этих генов, которые не встречаются в других высокогорных районах мира. Особенно это касается балкарцев, у которых обнаружены ранее неизвестные мутации гена EGLN1.