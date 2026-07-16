В Ленобласти найден сруб Успенской церкви 1696 года

В сентябре 2025 года в деревне Лукинская реставраторы обнаружили сруб Успенской церкви, который был построен в 1696 году. Радиоуглеродный анализ показал, что нижние венцы храма относятся к XV–XVI векам, написала gazeta.spb.ru .

Местный предприниматель начал разбирать ветхое здание, чтобы благоустроить территорию. Однако под обшивкой обнаружился древний деревянный храм. Реставраторы выяснили, что в основании храма лежат бревна ранней шатровой церкви времен Ивана III.

Алтарную часть церкви временно перенесли на Винницкий погост, а основной сруб пока остался на месте. При разборке алтарной части была найдена икона «Преображение Господне» XVII — начала XVIII века, которая сейчас находится на реставрации.

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области отказался включать церковь в реестр памятников из-за утраты колокольни и поздних советских пристроек. Однако специалисты считают этот объект научной ценностью.