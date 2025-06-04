В Канаде семейство енотов проникло на завод Airbus и погрызло провода

В Канаде шесть енотов проникли на территорию авиазавода Airbus под Монреалем, на время парализовав производственный процесс. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo.

Животные забрались на сборочную линию самолета Airbus A220, где перегрызли провода в одном из самолетов. Кроме того, оставили следы пребывания в салоне.

Неизвестно, сколько времени животные находились на предприятии. Сотрудники, осматривающие территорию завода, увидели самку енота, которая взбиралась на шасси самолета.

«Производство пришлось остановить, поскольку начались лихорадочные поиски других членов ее семьи. В конце концов были найдены пятеро детенышей и удалены с завода вместе с матерью», — уточнили авторы статьи.

После этого пришлось привлечь команду инженеров и рабочих для проведения тщательного осмотра самолета, чтобы убедиться в отсутствии серьезных повреждений.

Ранее в Салехарде пассажирский самолет ушел на второй круг при посадке в аэропорту из-за того, что на взлетно-посадочную полосу забежали собаки, сообщило издание Ura.ru.