В Индии крокодил откусил пенис справлявшему нужду старику

FPJ: в Индии крокодил откусил гениталии справляющему нужду пожилому мужчине

Фото: Freepik

В Индии вблизи города Кушинагар произошло ЧП — крокодил напал на пожилого мужчину и откусил ему гениталии. Об происшествии сообщило издание The Free Press Journal.

Мужчина присел на берегу канала, чтобы справить нужду. Вынырнувший из воды крокодил вцепился в промежность 60-летнего индуса. В попытке спастись мужчина вскочил, при этом рептилия оторвала ему пенис и яички, нанеся тем самым серьезные травмы.

Жители деревни, прибежавшие на крики, обнаружили пострадавшего в луже крови. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, сейчас он проходит лечение в Горакхпуре.

В Конго девушка, съевшая мясо крокодила, едва не лишилась зрения из-за редкой инфекции. Из шишки под глазом операционно удалили ракообразного паразита, который вырос до одного сантиметра длиной.

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