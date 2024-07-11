В Индии крокодил откусил пенис справлявшему нужду старику

В Индии вблизи города Кушинагар произошло ЧП — крокодил напал на пожилого мужчину и откусил ему гениталии. Об происшествии сообщило издание The Free Press Journal.

Мужчина присел на берегу канала, чтобы справить нужду. Вынырнувший из воды крокодил вцепился в промежность 60-летнего индуса. В попытке спастись мужчина вскочил, при этом рептилия оторвала ему пенис и яички, нанеся тем самым серьезные травмы.

Жители деревни, прибежавшие на крики, обнаружили пострадавшего в луже крови. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, сейчас он проходит лечение в Горакхпуре.

В Конго девушка, съевшая мясо крокодила, едва не лишилась зрения из-за редкой инфекции. Из шишки под глазом операционно удалили ракообразного паразита, который вырос до одного сантиметра длиной.