В Федерации альпинизма отметили, что россияне уверенно справляются с трудностями на спуске с Манаслу в Непале

Группа альпинистов из Ростова и Санкт-Петербурга покоряет вершину Манаслу в Непале. Слухи о проблемах на горе опроверг мастер спорта по альпинизму, «Снежный барс», председатель комиссии классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко. В интервью он заявил, что группа продолжает действовать по плану. Об этом написал KP.RU .

Председатель комиссии классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко подчеркнул: «Это вполне нормальная рабочая ситуация. И это действительно очень сложное восхождение».

Несмотря на сильный ветер и снегопад, которые заставили группу провести ночь в палатках при температуре -28 градусов и ветре 42 км/ч, Яковенко отметил, что такие условия — обычное дело для высотных восхождений.